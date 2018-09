Sconcerti: “Inter già condannata per un obiettivo stagionale”

Sconcerti: “L’Inter per un obiettivo stagionale già condannata da una stagione”

Mario Sconcerti, in un’intervista rilasciata a Radio Montecarlo Sport, ha analizzato il momento della squadra nerazzurra dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Parma. Stando al noto giornalista l’Inter è la delusione finora del campionato italiano, una squadra con ottimi giocatori che non sanno amalgamarsi e diventare una squadra. E una statistica sembrerebbe già condannare la squadra di Spalletti, identificata in estate come anti-Juventus. Mi infatti una squadra di serie A è stata capace di vincere lo scudetto dopo aver perso due gare nelle prime quattro.

Le parole di Sconcerti

“Quella di ieri in casa contro il Parma è stata una brutta sconfitta per l’Inter. Una statistica sembra già condannare i nerazzurri: mai una squadra che ha perso 2 gare nelle prime 4 ha poi vinto lo scudetto. Questa squadra al momento è la più grande delusione del nostro campionato. E’ una squadra che si esprime con una manovra lenta e complessa, e spesso lascia ampi spazi in campo. I giocatori ci sono ma manca una squadra. In più manca anche un pò di fortuna. ieri per esempio contro il Parma non meritava di perdere. C’è una mancanza di personalità diffusa in tutti gli uomini”.