Sconcerti: “L’Inter questa sera può sfruttare un punto debole di Pochettino”

Sconcerti svela un punto debole di Pochettino che l’Inter può sfruttare questa sera

Mario Sconcerti, nel suo editoriale scritto sulle pagine del corriere della Sera, ha introdotto la gara di questa sera che vedrà l’Inter affrontare il Tottenahm a Wembley. I nerazzurri devono conquistare un punto per accedere agli ottavi di Champions League.

Un’impresa tutt’altro che semplice, considerando lo stato di forma ritrovato dagli uomini di Pochettino, reduci dalla netta vittoria in casa contro il Chelsea. Stando a Sconcerti questa gara non dovrebbe essere decisiva per l’accesso gli ottavi, in quanto lo spessore delle squadre farebbe pensare ad un quarto di finale.

I padroni di casa partirebbero con i favori del pronostico, ma Spalletti e la sua Inter possono sfruttare un punto debole che l’allenatore argentino ha dimostrato di avere. L’allenatore degli Spurs avrebbe infatti dimostrato, secondo l’opinionista della Rai, di perdere la concentrazione in queste gare. E questo accadrebbe principalmente nella mezzora finale. Un vantaggio questo che Spalletti potrebbe sfruttare questa sera.

Le parole di Sconcerti

“La partita che andrà in scena questa sera a Wembley potrebbe essere tranquillamente un quarto di finale. Il Tottenham parte favorito, ma l’Inter deve tenere conto di una cosa che può sfruttare. pochettino infatti queste partite solitamente le sbaglia, e lo fa nella mezzora finale.”