Sconcerti: “Buono il risultato, l’Inter deve vincere non convincere”

Sconcerti commenta la vittoria di ieri sera dell’Inter sulla Sampdoria

Mario Sconcerti ha voluto commentare ai microfoni di radio Montecarlo Sport la sofferta vittoria di ieri sera dell’Inter a Genova contro la Sampdoria. Dopo due reti annullate e una manovra che fatica ad esprimersi con scioltezza Marcelo Brozovic ha sbloccato il match al 94′ minuto. Il noto opinionista ha voluto concentrare la sua attenzione sul risultato finale, e non sul modo in cui è maturato. L’importante è dunque essere arrivati a conquistare i tre punti, potendo sorvolare sul modo in cui tale vittoria è maturata. Molta importante è stata, secondo il parere del giornalista, la condizione fisica. I nerazzurri guidati da Luciano Spalletti sono arrivati nel finale di gara più freschi, e questo gli ha consentito di portare a casa il risultato. Bicchiere mezzo pieno insomma per Sconcerti che si è espresso con queste parole.

Le parole

“L’Inter non deve pensare a convincere nessuno. L’unica cosa importante su cui deve concentrarsi è vincere. La differenza sta tutta nelle energie fisiche. Nel finale di gara la Sampdoria non aveva più forza nelle gambe, l’Inter invece è arrivata in maniera più brillate e ha portato a casa la vittoria. Bisogna sempre avere rispetto per il risultato.”