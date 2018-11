(Neymar PSG) Il carioca scivola al terzo posto

(Neymar PSG) Quando due estati fa il PSG concluse l’affare di Neymar molti scrissero che il calcio non sarebbe stato più lo stesso. I 222 milioni di euro recapitati al Barcellona per portare a Parigi il fuoriclasse brasiliano fecero gridare allo scandalo. Molti tirarono in ballo anche ragioni extracalcistiche, geopolitiche soprattutto, che avrebbero motivato il trasferimento più oneroso della storia del calcio mondiale.

Oggi quella vicenda pare cadere nel dimenticatoio. Marco Bellinazzo, nel suo blog Calcio e Business sul Sole 24 Ore, riporta una notizia tratta da una ricerca del Cies Footbal Observatory. Secondo lo studio Neymar non è più in testa alla classifica dei valori, preceduto da altre due stelle.

Il posto di eccellenza spetta adesso a Kylian Mbappè, compagno di squadra di Neymar a Parigi. La sua valutazione attuale sarebbe di 216,5 milioni di euro. Uno scatto imperioso del giovane talento francese che mette la freccia sulla stella carioca, sceso a “soli” 197 milioni.

Non solo Mbappè, anche Harry Kane secondo il Cies avrebbe messo dietro Neymar, visto che la stella del Tottenham avrebbe un valore di 197,3 milioni. Posizioni di rincalzo per Messi, addirittura fuori dalla top ten CR7, sopravanzato anche da Dybala, 10mo in graduatoria con 155,6 milioni. Dietro Neymar sotto al podio troviamo Salah e Coutinho valutati rispettivamente 173 e 171 milioni. Sterling, Lukaku e Griezmann completano la lista dei primi 10 con valori compresi tra i 157 ed i 164 milioni di euro.

Fonte Clacio e Business.it