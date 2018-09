Importanti dichiarazioni di Scaloni, coinvolto anche Icardi: “La prossima”

Le parole di Scaloni

Il Commissario Tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, al termine della gara vinta per 3 reti a 0 contro il Gautemala, ha parlato in conferenza stampa.

Le parole del CT

“Per la prima volta siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Sono molto soddisfatto, abbiamo abbiamo giocato con molta intensità. Il mio debutto passa in secondo piano, la cosa importante è l’esordio dei nuovi ragazzi, loro saranno il futuro”. Ha chiarito Scaloni, dato che 9/11 erano all’esordio con la maglia albiceleste. “Siamo orgogliosi che questi ragazzi siano stati in grado di giocare per la prima volta con la nazionale, hanno capito molto bene com’è giocare con questa maglia”, ha aggiunto. Il prossimo martedì l”Argentina affronterà la Colombia, ci sarà spazio per altri giocatoir, tra i quali spicca Icardi: “Sicuramente apporteremo modifiche per il secondo match, l’idea è di continuare a provare”.

Fonte: FOX Sports Argentina