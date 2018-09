Argentina | Scaloni esalta Icardi, parole importanti: “Deve iniziare a…”

Loading...

Scaloni carica Icardi

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Colombia, soffermandosi sul ruolo di Icardi.

Le parole del c.t. Scaloni

“Da Mauro mi aspetto quello che ho detto due o tre giorni fa, deve iniziare a segnare gol in nazionale, abbiamo bisogno delle sue reti, è un giocatore nel quale riponiamo molte aspettative, quando giocaci dà la tranquillità. Non ha giocato con il Guatemala, ha fatto il massimo sforzo per esserci. Spero che sia al massimo delle sue condizioni, sarà importante anche all’80%, al 90% o al 100%”.

Il capitano nerazzurro è pronto a prendersi l’Argentina, lo dice anche Scaloni. Dopo Bauza e Sampaoli, allenatori che non hanno preso in considerazione il numero 9 dell’Inter, grazie al nuovo c.t., è arrivata l’ora di Maurito, ora dovrà dimostrare di meritarsi il posto.

Fonte: Olè