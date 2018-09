Sassuolo, Squinzi punge l’Inter: “Ho trovato spazio per un’altra targa”

Le dichiarazioni del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi

Torna a parlare Giorgio Squinzi e lo fa alla Gazzetta dello Sport, senza lesinare ovviamente una stoccata all’Inter. “Alla vigilia della partita coi nerazzurri, Spalletti mi aveva detto che stavolta non avrei trovato spazio per un’altra targa. Come no”, attacca il numero uno del Sassuolo.

Sassuolo secondo con l’attacco più forte. Dov’è l’errore?

“Nessun errore, siamo noi l’anti Juve. Scherzo, ovviamente”.

Come nel 2015: 7 punti nelle prime 3 giornate.

“La squadra è partita bene nonostante sia cambiata molto”.

De Zerbi come Di Francesco?

“Presto per dirlo, certo la sua idea di calcio mi piace molto”.

Berardi in Nazionale.

“Se lo merita, Ventura non lo considerava, sbagliando. Ma ha grandi numeri”.

Può fare finalmente il salto di qualità?

“Penso di sì, se non è frenato da problemi fisici”.

Da tifoso rossonero: le piace Gattuso?

“Moltissimo. E sta dimostrando che non è solo grinta”.

Invece non si è mai fidato dei cinesi del Milan…

“Era una situazione molto strana fin dall’inizio, quelli dell’Inter invece sono affidabili”.

Detto e ripetuto fino alla noia: CR7 aiuterà il calcio italiano.

“Vero, mi sembra un ottimo affare per tutti”.

Ma cosa è successo al campo del Mapei Stadium?

“E’ collassato in agosto, una cosa che ha sorpreso tutti. Era in garanzia, quindi ci siamo risparmiati la spesa per la rizollatura, quasi 300 mila euro”.