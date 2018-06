Sassuolo, Carnevali avvisa l’Inter: “Non svendiamo Politano. Il ragazzo vale…”

Le parole del ds del Sassuolo Giovanni Carnevali sull’affare Inter-Politano

Il Sassuolo non svende. Intercettato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del club emiliano Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Matteo Politano.

L’ex Pescara è un obiettivo di mercato dell’Inter e potrebbe arrivare a Milano, con Zappa e Merola che invece si trasferirebbero in neroverde.

“Oggi vedo Ausilio e sono curioso di conoscere la sua offerta. Ma sia chiaro: Politano vale 30 milioni, non meno. E lo stesso vale per Berardi con la Roma. I nostri gioielli non partono per meno. Anzi, se vendiamo uno, l’altro resta”, le parole di Carnevali.

Secondo Alfredo Pedullà l’Inter troverà un accordo con il Sassuolo sulla base di 25 milioni di euro. In partenza, invece, Manaj (destinazione Celta Vigo) e Nagatomo, che sarà acquistato dal Galatasaray. Piero Ausilio vorrebbe chiudere queste tre operazioni entro la giornata di venerdì.