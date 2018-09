Santon vs Inter: il guanto di sfida da Roma

Davide Santon carico e raggiante. Lanciato da Roma e dalla Roma il guanto di sfida alla sua ex Inter.

L’Inter quest’anno avrà un compito forse ancora più difficile rispetto all’anno scorso. Deve confermarsi tra le prime quattro del campionato e, perché no, magari anche superarsi. Compito non facile, considerando che anche le dirette concorrenti si sono rinforzate non poco. Alla Roma, ad esempio, c’è anche una vecchia conoscenza nerazzurra. Davide Santon suona la carica.

Inter-Roma è già iniziata. Santon rinnova gli obiettivi della sua squadra: “Vogliamo arrivare tra le prime”.

Davide Santon sembra aver ritrovato la giusta carica e dose di spinta da quando è approdato alla Roma. Le sue ultime dichiarazioni sanno di sfida e di frecciatina lanciata alla sua ex squadra: “Lotteremo per arrivare tra le prime. A Roma mi sto trovando benissimo. Mi hanno accolto bene. La Juve è forte, ma prima o poi qualcuno la fermerà”.