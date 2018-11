San Siro, al via i lavori: ecco l’accordo sullo stadio di proprietà

Arriva la svolta per il futuro di San Siro, che sarà ancora la casa di Inter e Milan. I due club, infatti, continueranno a condividere la proprietà dello stadio, senza ulteriori percorsi autonomi, come è emerso dall’incontro tra gli Ad delle due società milanesi e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Verranno quindi effettuati nuovi lavori, anche attorno all’area dell’impianto, per permettere l’accoglienza di un maggior numero di tifosi.

Come riporta Tuttosport, è chiaro che la formula sarà quella di proprietà, con una concessione da parte del Comune del diritto di superficie di 99 anni. Il protocollo sottoscritto da Milan e Inter è quindi un passo importante per la valorizzazione di un impianto all’avanguardia che permetta un aumento consistente dei ricavi.

Uno stadio vivo sette giorni su sette

Le due società meneghine hanno messo nero su bianco la volontà di modernizzare il Giuseppe Meazza; tra i due club e il Comune è iniziato un dialogo costruttivo per far si che sussistano le condizioni tecniche ed economiche. Il Comune, in cambio della concessione, chiede che lo stadio diventi una struttura attraente non solo nei giorni di partita, in modo tale da renderlo un’importante vetrina per tutta la città.