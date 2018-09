San Siro, nasceva oggi “la Scala del Calcio” nel segno del derby di Milano

San Siro, nasceva oggi “la Scala del Calcio”

Oggi è un giorno importantissimo per la storia del calcio italiano e, soprattutto, milanese: nasceva infatti il 19 settembre del 1926 lo stadio di San Siro, che sarebbe divenuto poi noto come “la Scala del Calcio”, per via del celebre teatro milanese. Lo stadio fu voluto nel 1925 dall’allora presidente del Milan Pietro Pirelli e fu poi realizzato e pensato dall’ingegnere Alberto Cugini e dall’architetto Ulisse Stacchini.

Lo stadio allora era molto diverso da come lo conosciamo noi oggi: era composto da quattro tribune rettilinee e aveva una capienza di 35000 spettatori, un numero cospicuo per l’epoca. Di fatto, era lo stadio di proprietà del Milan. Solo nel 1935 infatti il Comune di Milano lo acquistò dando inizio ad alcune opere di ampliamento. Queste opere prevedevano la creazione di quattro curve che andavano a congiungere le quattro tribune iniziali, andando così ad aumentare la capienza fino a 55000 posti.

All’epoca San Siro non era ancora la casa dell’Inter, che girò di fatto per diversi impianti milanesi fino al 1935, quando si stabilì presso l’Arena Civica. Solo nel 1947 la società nerazzurra iniziò a giocare presso “la Scala del calcio”. Da allora, 71 anni dopo, l’Inter non ha più abbandonato il Meazza e non ha alcuna intenzione di farlo stando alle cronache recenti.

Nel 1955 lo stadio subì una trasformazione che praticamente ne raddoppiò la capienza: da 55000 si passò a 100000 posti. Poi, per motivi di sicurezza, la capienza venne ridotta prima a 85000 spettatori e, successivamente, a 60000. Nel 1980 l’impianto venne intitolato a Giuseppe Meazza, leggenda milanese dell’Inter e, per due sole stagioni, anche del Milan. Dieci anni dopo, in occasione dei campionati mondiali di calcio, venne costruito il terzo anello e venne realizzata la copertura di tutti i posti a sedere, portando l’impianto ad avere le sembianze di quello che conosciamo oggi. Negli ultimi anni l’impianto ha subito un importante restayling, soprattutto interno, per essere adeguato agli standard UEFA. La capienza totale attuale è di 80018 posti a sedere.

L’inaugurazione

Come detto, San Siro fu inaugurato il 19 settembre del 1926. In quell’occasione fu giocato anche un derby di Milano, vinto dai nerazzurri per 6-3. La prima partita ufficiale fu invece disputata qualche settimana più tardi, in occasione della gara d’esordio del Milan nella stagione 1926/27, che vide i rossoneri perdere 1-2 contro la Sampierdarenese.

Da allora molte sfide leggendarie sono state disputate sul manto erboso del Meazza. L’ultima in ordine di tempo si è giocata ieri, tra Inter e Tottenham. Una gara straordinaria che ha fatto palpitare i cuori dei tifosi nerazzurri. D’altra parte il Meazza è soprannominato “la Scala del calcio”, come IL teatro per eccellenza, non a caso: qui vanno in scena battaglie epiche, che a volte si vincono e a volte si perdono, ma tutte magiche, grazie allo straordinario pubblico milanese che giunge puntuale ad ammirare i suoi attori preferiti mentre combattono, a differenza degli eroi epici, a colpi di palla, anziché di spada.