Inter News: Uno stadio tutto nerazzurro

(Inter News) Il sabato di Inter Genoa potrebbe restare una data importante in casa nerazzurra, di sicuro resterà nella memoria di molti tifosi. Dopo la straordinaria coreografia della Curva Nord nella notte del derby un altro scenario straordinario si presenterà agli occhi dei 22 che scenderanno in campo. Una sciarpata nerazzurra formata da una muraglia umana di 65 mila appassionati, come preannuncia il comunicato sul sito ufficiale del club.

“Inter-Genoa è alle porte: una sfida fondamentale per i ragazzi di mister Spalletti, di fronte al solito, grande, pubblico del “Meazza.L’energia di San Siro dovrà fare la differenza, a partire dal prepartita. Prima del fischio d’inizio del match, infatti, tutti i 65.000 tifosi nerazzurri presenti saranno chiamati a una grande sciarpata, che abbraccerà i giocatori durante il loro ingresso in campo.

Un’occasione del genere merita anche una promozione speciale: solo presso tutti i pop-up store all’interno dello stadio (Ingressi 1-5-8) sarà possibile acquistare sciarpe selezionate a soli 10€. Appena suonerà “Pazza Inter”, sarà il momento di alzare le sciarpe e cantare tutti insieme, per far vibrare il ‘Meazza’ e creare un’atmosfera incredibile. Tenete pronte la voce e le sciarpe: ci vediamo a San Siro, #ForzaInter!”

Un’accoglienza stile Premier League, stile Anfield. Mancherà solo il fascino di You’ll never walk alone cantata dalla Kop. O forse potrebbero essere gli inglesi ad aver qualcosa da imparare da San Siro dopo un sabato pomeriggio che si prevede magico, sulle note di C’è solo l’Inter e Pazza Inter.