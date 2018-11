(Inter News) Frantumato ogni record

(Inter News) “Impazzisco per te” ha cantato la Curva Nord per 15 minuti sabato contro il Genoa. Non è un modo di dire, né un’esagerazione. Gli interisti stanno impazzendo d’amore per questa squadra che passo dopo passo torna alle ribalte che gli competono. Poco fa un’altra testimonianza, davvero eccezionale. Il profilo Twitter dell’Inter annuncia “Con oltre 5,8 milioni di euro Inter Barcellona di domani farà registrare l’incasso più alto della storia per una squadra italiana”.

Quello che è mancato in questi lunghi anni di assenza dal proscenio europeo principale, l’Inter se lo sta riprendendo tutto e con gli interessi, in termini di presenze e di incassi.

Saremo in più di 78 mila domani, sarà una bolgia ad attendere, con il massimo rispetto intendiamoci, il Barcellona ed i suoi campioni. E i quasi 6 milioni di euro sono ossigeno vitale per le casse nerazzurre, impegnate come non mai a trovare il giusto equilibrio tra le regole del FFP e la necessità di aggredire il mercato dei top player.

La top ten degli incassi

Fino ad oggi la top ten dei maggiori incassi per i club italiani era la seguente:

Roma-Liverpool del 2 maggio 2018. Spettatori 61.889. Incasso: 5.545.187

Inter-Juventus del 27 aprile 2018. Spettatori: 78.328. Incasso: 5.297.508

Inter Milan del 21 ottobre 2018. Spettatori 78.725. Incasso 5.027.166

Inter-Milan del 15 ottobre 2017. Spettatori: 78.328. Incasso: 4.864.749

Milan-Barcellona del 28 marzo 2012. Spettatori: 76.169. Incasso: 4.689.255

Milan-Barcellona del 20 febbraio 2013. Spettatori: 75.932. Incasso: 4.659.762

Napoli-Real Madrid del 7 marzo 2017. Spettatori: 56.695. Incasso: 4.484.302

Milan-Inter del 4 aprile 2018. Spettatori: 77.512. Incasso: 4.241.669

Inter-Milan del 15 aprile 2017. Spettatori: 78.328. Incasso: 4.204.000

Juventus-Barcellona del 11 aprile 2017. Spettatori: 41.092. Incasso: 4.001.076

Come si vede, al di la della semifinale di Champions dello scorso anno tra Roma e Liverpool a farla da padrone sono Inter e Milan. La Juventus è presente una sola volta, in occasione del quarto di finale di Champions 2017. Ma quanto ad incassi la distanza con il record nerazzurro di domani sera è siderale.