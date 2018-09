Inter: San Siro quasi in “proprietà”, ancora casa nostra per 99 anni

Loading...

Inter News: questione stadio verso la soluzione

(Inter News) Finalmente! Con la nuova proprietà milanista del Fondo americano Elliott anche la questione dello stadio torna al centro dell’attenzione. Dopo tutto il tempo (ed il danaro) perso dai due club milanesi in attesa di trovare la quadra per entrambi, adesso sembra davvero che la soluzione sia vicina. La Gazzetta dello Sport di oggi riporta la notizia che Inter e Milan stanno trattando con il Comune di Milano la concessione del diritto di superficie dell’area del Meazza per un periodo di 99 anni.

“Non si potrà parlare tecnicamente di “stadio di proprietà” (dopo un secolo tornerà al Comune di Milano), ma ci saremmo molto vicini” chiosa la Gazzetta. L’impianto è oggi concesso in affitto dal Comune alle due società per un canone di locazione che il sito Calcio e Finanza,it quantifica in circa 5,2 mln di euro l’anno per ciascun club.

Quasi una proprietà piena

La concessione del diritto di superficie permetterebbe di considerare lo stadio quasi come di proprietà esclusiva di nerazzurri e rossoneri. E questo potrebbe garantire l’immediato avvio del piano di ristrutturazione ed ammodernamento dello stadio. Il progetto è già stato approvato dal Comune, l’importo dei lavori sarebbe di circa 15 milioni di euro.

Un intervento necessario per portare il Meazza al pari degli stadi più blasonati d’Europa per funzionalità ed accoglienza. E permetterebbe a Inter e Milan di risolvere la delicata questione potendo contare su un impianto finalmente “proprio”. Con tutti i connessi benefici economici in termini di marketing e rispettando il fascino storico della casa delle milanesi.

”Nelle prossime settimane i dirigenti dei due club milanesi si incontreranno per definire un piano condiviso con cui presentarsi al tavolo delle trattative con Palazzo Marino. Detto che il Comune di Milano è aperto a questo tipo di soluzione, che permetterebbe ai tifosi di restare nella loro storica «casa» e ai due club della città di aggiungere un tassello importante per la crescita e il consolidamento economico nel panorama mondiale, l’oggetto della trattativa sarà il costo della concessione quasi secolare”.

Fonti: Gazzetta.it, Calcio e Finanza.it