Sampdoria Inter | Due ballottaggi per Spalletti, tutti in attacco

Sampdoria Inter | Spalletti deve sciogliere due dubbi , entrambi davanti

Sampdoria Inter | I nerazzurri guidati da Luciano Spalletti sono chiamati oggi a dare seguito alla vittoria raggiunta in Champions in rimonta contro il Tottenham. Ad attendere l’Inter ci sarà un autentico tour de force. Si giocherà infatti, tra turni infrasettimanali e la gara di Champions contro il Psv, praticamente ogni tre giorni. Per questa ragione sarà necessario dosare le forze, in modo tale da non trascurare nessun obiettivo. Già da stasera Spalletti sta valutando la possibilità di ruotare alcuni uomini, per fare in modo che si arrivi alle gare sempre con le gambe fresche.

Confermata la difesa a 4, con Skriniar e De Vrij al centro e D’Ambrosio e Asamoah sulle fasce. A centrocampo tornerà Gagliardini, non inserito nella lista Champions e di conseguenza candidato numero uno al fianco di Brozovic, al posto dell’eroe di Champions Vecino. I dubbi riguardano la trequarti, visto che in 4 si giocheranno due posti. Nainggolan al momento sembra essere l’unico certo di partire titolare. Sulle fasce Politano e Perisic sono partiti titolari martedì, e per la gara di stasera sono insidiati da Candreva e Keita. Spalletti potrebbe quindi decidere di cambiare volto al suo attacco rispetto alla gara europea. Potrebbe vedersi anche una trequarti totalmente inedita rispetto alla squadra dell’anno scorso, con tre giocatori appena arrivati: Politano, Nainggolan, Keita. Davanti certo l’utilizzo dell’ormai recuperato Mauro Icardi.