Sampdoria Inter, le probabili: Spalletti scioglie gli ultimi dubbi

Il tecnico deve scegliere le ultime pedine

Sampdoria Inter – Luciano Spalletti e la squadra nerazzurra, dopo la grande rimonta in Champions League contro il Tottenham, si rituffa nel campionato. L’Inter affronta questa sera a Genova i doriani, reduci dal pareggio per 1-1 con la Fiorentina nel recupero della prima giornata.

I principali dubbi di formazione del tecnico di Certaldo riguardano la trequarti: l’unico certo di una maglia da titolare è Nainggolan, che sarà regolarmente in campo alle spalle di Icardi. Sugli esterni ballottaggio fra Candreva, Perisic, Politano e Keita, con le quotazioni del senegalese in forte ascesa.

Un’incertezza testimoniata anche dalle probabili formazioni proposte dai quotidiani sportivi in edicola oggi. La Gazzetta dello Sport ipotizza uno scacchiere con Keita e Perisic sulle fasce. Il Corriere dello Sport opta per la coppia di ali Politano-Keita. Tuttosport sceglie la soluzione Candreva a destra e Keita a sinistra. Per il resto dovrebbe rientrare Danilo D’Ambrosio in difesa, con conseguente spostamento in mezzo di Skriniar. A centrocampo posssibile nuova chance dal primo minuto per Gagliardini, che prenderebbe il posto dell’eroe di Champions, Matias Vecino.

Questa la probabile formazione dell’Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Keita; Icardi. Allenatore: Spalletti.