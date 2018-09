Sampdoria Inter | Icardi sfida Quagliarella e il suo passato. Occhio a Defrel

Spalletti spera nelle giocate di Nainggolan e Icardi, Quagliarella e Defrel fanno paura

Sampdoria-Inter è una sfida che ha il sapore di big-match. I blucerchiati sono quarti in classifica con 7 punti dopo avere spazzato via Napoli, Frosinone e aver fermato la Fiorentina. I nerazzurri, invece, arrivano dalla sconfitta casalinga col Parma e con soli 4 punti ma galvanizzati dalla vittoria in Champions con il Tottenham. Vincere è l’imperativo di entrambi, vittoria che potrebbe passare dai piedi dei due bomber, Quagliarella da una parte, Icardi dall’altra.

L’attaccante nerazzurro dopo un inizio non facile anche a causa di alcuni guai muscolari si è sbloccato solo nella gara di Champions dove ha messo a segno il gol del pareggio. Una rete che ha incantato tutti e lo ha galvanizzato tanto da fargli promettere altri gol e vittorie. Tornerà a Marassi, lo stadio che lo ha lanciato proprio con la maglia blucerchiata ma ora l’Inter ha bisogno dei suoi gol per rialzare la china. Non è da meno Quagliarella che sembra non perdere il vizio del gol. Già a quota 2 reti in campionato, è sicuramente l’uomo da temere dei padroni di casa.

Con Defrel, capocannoniere con 4 reti, formano un duo che fa paura a qualsiasi difesa. Quest’ultimo è la vera sorpresa di questo inizio di stagione: doppietta al Napoli e al Frosinone con l’aiuto in entrambi i casi di Quagliarella. La difesa nerazzurra e Icardi sono avvisati, la vittoria nerazzurra passa dai loro piedi.