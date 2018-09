Sampdoria Inter, i numeri e le curiosità: i nerazzurri hanno…

In collaborazione con Opta, tutte le curiosità sul match vinto allo Stadio “Ferraris” riportate dal sito ufficiale

Un’altra vittoria all’ultimo respiro per l’Inter di Luciano Spalletti, stavolta a scapito della Sampdoria. In collaborazione con Opta, ecco tutti i numeri e le curiosità del match;

– Il gol di Marcelo Brozovic (arrivato dopo 93 minuti e 11 secondi) è il più tardivo dell’Inter in Serie A da quello di Eder contro l’Udinese dell’aprile 2016;

– L’Inter ha vinto cinque delle ultime sei trasferte in Serie A (1P);

– Primo gol per Brozovic in campionato: il croato non segnava in A dal 17 aprile contro il Cagliari e in trasferta da novembre sempre contro il Cagliari;

– L’Inter è rimasta imbattuta in sei delle ultime otto trasferte contro la Sampdoria in Serie A (5V, 1N), subendo solo tre gol nel parziale;

– Solo otto tiri per la Sampdoria nel match, peggior dato dei blucerchiati in questo campionato;

– In quattro di queste prime cinque giornate di campionato, l’Inter non ha trovato il gol nel primo tempo.

Fonte: Inter.it