Sampdoria Inter | formazioni ufficiali: Miranda e Candreva dal 1′

Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti lancia Miranda dal 1′. Perisic fuori

Tra poco a Marassi si sfideranno Sampdoria e Inter, gara di cartello del sabato. I padroni di casa cercano i tre punti e il quarto risultato utile consecutivo, i nerazzurri devono vincere per non vedere la Juventus troppo dal basso. Dopo la sconfitta casalinga con il Parma, l’Inter ha recuperato fiducia dopo la bella vittoria in Champions contro il Tottenham. Vittoria che ha visto anche il ritorno al gol di Icardi che spera di ripetersi contro la Sampdoria, squadra che lo ha lanciato proprio nel giro delle grandi.

Tanti erano i dubbi di Spalletti alla vigilia oltre all’indisponibilità di Vrsaljko. Nonostante Lautaro Martinez sia stato convocato, difficilmente troverà spazio nell’arco dei novanta minuti. Non cambia molto, Spalletti punta sui titolari nonostante il prossimo impegno di martedì sera contro la Fiorentina valido per la sesta giornata di campionato. La sorpresa è Miranda in difesa con De Virij in panchina

Le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All.Giampaolo

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Candreva; Icardi. All.Spalletti