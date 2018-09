Sampdoria Inter | Forse la gara di stasera capita al momento giusto

Sampdoria Inter | La gara di questa sera potrebbe capitare al momento giusto

Sampdoria Inter | Questa sera i nerazzurri sono chiamati a rialzare la testa dopo la brutta partenza in questo campionato. Ci si aspettava di più dalla squadra di Spalletti, sia per il fatto di essere riuscita nella scorsa stagione a raggiungere la qualificazione in Champions e sia per il mercato fatto durante l’ultima sessione estiva. La gara di questa sera, a 4 giorni dall’impresa europea contro il Tottenahm, potrebbe però capitare al momento giusto.

Nella stagione passata fu proprio la gara del Marassi a segnare la svolta, aprendo un ciclo che ha portato alla conquista del quarto posto all’ultima giornata. Quella vista a Genova fu, con ogni probabilità, la migliore Inter di Spalletti. Capace di vincere 5 a 0 dominando in maniera assoluta il match. Fu la gara del ritorno al gol di Perisic, fino a quel momento autentico ectoplasma. Fu la gara in cui Rafinha si prese in maniera definitiva l’Inter. Fu la gara della svolta. L’augurio è ovviamente che anche questa sera gli uomini di Spalletti possano dare una svolta alla stagione ripartendo da quanto visto martedi in Champions League. Forse la gara di questa sera capita al momento giusto. Forse è il destino che sta dando all’Inter l’occasione una stagione fa riuscì a cogliere.