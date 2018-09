Sampdoria Inter: i precedenti, uno dei quali con Spalletti protagonista

Sampdoria Inter | Ecco i precedenti tra le due squadre

Sampdoria Inter | Stasera alle 20 e 30 i nerazzurri di Luciano Spalletti saranno ospiti della Sampdoria del tifoso nerazzurro Giampaolo. L’Inter deve riuscire, già da stasera, ad ingranare la marcia anche in campionato, dopo l’ottima partenza in Champions League contro il Tottenham. Al momento il bottino raccolto in seria A è misero. Appena 4 i punti raccolti in altrettante gare, ed una sola vittoria all’attivo contro le due sconfitte già subite. L’anno scorso al Marassi si è vista una delle Inter migliori, se non la migliore, dell’intera stagione. Fini addirittura 5 a 0, grazie alla rete di Perisic ed al poker di Icardi.

I precedenti

In generale i precedenti sorridono alla squadra nerazzurra, visto che nei 61 precedenti 28 sono stati vinti dall’Inter, contro i 12 della Sampdoria. per 21 volte il confronto è terminato con un pari. Tra questi precedenti spicca sicuramente quello del campionato 1998/1999. Sulla panchina doriana sedeva proprio Luciano Spalletti, e la gara terminò con l’incredibile risultato di 4 a 0 per i padroni di casa, grazie alla rete di Ortega e alla tripletta di Montella. Quell’anno la squadra dell’attuale tecnico nerazzurro retrocesse, a 8 anni di distanza dalla vittoria dello scudetto.