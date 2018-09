Sampdoria, Giampaolo stuzzica l’Inter: “Vi daremo filo da torcere”

Il tecnico blucerchiato è pronto a far punti anche contro i nerazzurri: “Possiamo fare grandi cose”

E’ bastato l’1-1 con la Fiorentina, per lanciare la Sampdoria di Giampaolo. Dopo aver annientato Ancelotti e il suo Napoli e il Chievo, i blucerchiati fermano anche i viola e si preparano alla sfida con l’Inter. Una gara difficile per i nerazzurri che giocheranno la terza gara in una settimana così come la Sampdoria.

Nel post partita di Sampdoria-Fiorentina, Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Sky dove non si è risparmiato nell’avvisare Spalletti. “È stata una bella partita, contro una squadra forte che non ha mai rinunciato a giocare. Mi è piaciuta la reazione della mia squadra nonostante le difficoltà perché la Fiorentina ci impediva e ci ostruiva le linee di passaggio marcandoci a uomo. Sono contento perché la squadra è rimasta lucida e fredda. Adesso la cosa più importante è recuperare in vista della partita di sabato”. E sull’Inter, prossima avversaria: “Dobbiamo recuperare le energie e cercheremo di fare del filo da torcere anche all’Inter. Possiamo fare cose importanti anche davanti al nostro pubblico”. Spalletti e l’ex Icardi sono avvisati.