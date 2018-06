Sabatini, parole al veleno per l’Inter: ” mi sono dimesso perché…”

Sabatini nuovo direttore sportivo della Sampdoria

Walter Sabatini è stato presentato oggi come nuovo responsabile tecnico della Sampdoria. L’ex d.s dell’Inter durante la conferenza stampa non ha risparmiato parole al veleno per l’Inter ed il gruppo Suning. Il rapporto si era interrotto qualche mese fa con le conseguenti dimissioni. Queste le parole:

“L’Inter è stata una feroce delusione, mi sono dimesso perché non mi sentivo in totale sintonia non tanto con l’ambiente, quanto con Suning. Ero stato assunto per costituire un network internazionale, poi sono cambiate alcune norme interne al governo cinese che si sono rimembrate nel calcio e questo progetto è andato in depressione.

Mancando i presupposti, una mia permanenza sarebbe stata asfittica. Non vedevo che il mio modo di pensare e operare potesse coincidere con la proprietà cinese, non sentivo di potermi esprimere, non sentivo di poter portare a buon fine le operazioni. Sono stati generosi ad accettare le mie dimissioni, è un rammarico, nessuna rivendicazione.

Quando mi calo in un’altra realtà, mi dimentico quello che ho alle spalle. La società ha fatto delle scelte tecniche che condivido. Ho un piano di integrazione della rosa, non di rifacimento: non stravolgeremo la rosa, faremo scelte opportune. Non bastano i calciatori buoni, serve costruire un’idea forte e avere la coerenza forte di supportarla tutti i giorni“.

Walter Sabatini ha già mostrato interesse per Yann Karamoh dell’Inter che ha prelevato durante la scorsa estate dal Caen, squadra che milita in Ligue 1