Roma news, il patto della vita che può salvare Di Francesco

Roma: ore davvero tese

La Roma affronterà il Frosinone in un clima tutt’altro che sereno. Pochi minuti fa ha parlato Eusebio Di Francesco in conferenza stampa, mostrando tutta la tensione per questo inizio di stagione. Da giorni circolano le voci sul possibile successore.Nelle ultime ore, però, l’ex allenatore del Sassuolo sarebbe stato tranquillizzato dal d.s Monchi.

Tra i due è avvenuto proprio un patto: se dovesse avvenire l’esonero del tecnico, saranno presentate anche le dimissioni del direttore spagnolo. Un vero e proprio patto all’indice del rispetto e di un progetto creato in simbiosi. Anche se le divergenze sull’ultimo calciomercato portato a termine sono palesi.Nel frattempo è stato già contattato Paulo Sosa per riprendere una situazione che al momento sembra essere davvero irreversibile. L’ex Fiorentina ritornerebbe in Italia di corsa e firmerebbe le dimissioni con il Tjanjin.