Roma News, è ufficiale: il dirigente lascia il club giallorosso dopo due anni

Roma News, è arrivata l’ufficialità dell’addio al club giallorosso da parte del dirigente, ecco la nota della società

Roma News, Umberto Gandini non è più un dirigente del club giallorosso. L’ex Milan, dopo solo due anni a Roma, ha deciso, di comune accordo con la società giallorossa, di porre fine al suo contratto.

Con una nota presente sul sito ufficiale della Roma, la società ha comunicato la separazione consensuale con il dirigente. “L’AS Roma augura al Dott. Gandini di poter ingaggiare al più presto nuove ed entusiasmanti sfide, ringraziandolo al contempo per l’impegno profuso e i risultati raggiunti durante il suo mandato da Amministratore Delegato del Club”.

Le parole di Gandini

“Ho vissuto a Roma due stagioni molto coinvolgenti, nel corso delle quali ho visto il club crescere dentro e fuori dal campo. Proprio alla luce dei risultati raggiunti e di scelte di vita che mi accingo a compiere, ho ritenuto esaurito il mio percorso alla Roma e ho deciso, d’accordo con il Club, di anticipare la naturale scadenza del contratto che mi legava alla società”, queste le parole di Gandini.

Continua il dirigente: “Desidero ringraziare il presidente Pallotta per l’opportunità che mi ha dato: Roma e la Roma rappresentano una tappa fondamentale della mia carriera e un momento di crescita che mi porterò dentro. Il mio grazie va ovviamente anche a tutto il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale dell’AS Roma, al management e ai dipendenti che mi hanno accolto e accompagnato fino a oggi: da coloro che hanno costruito con il loro lavoro quotidiano le vittorie sul campo e portato il club ai vertici del calcio europeo, ai manager che hanno contribuito a valorizzare il marchio giallorosso, al punto tale da stringere accordi di partnership senza precedenti nella storia della Roma. Qualunque sfida il futuro mi riserverà, guarderò sempre a questa città, alla Roma e ai suoi tifosi con un sentimento di affetto e riconoscenza”.

Le parole di Pallotta

Il presidente della Roma James Pallotta ha ringraziato Gandini per il lavoro svolto in società. Ecco le sue parole: “Ringrazio Umberto per la dedizione e la professionalità messe al servizio del club in queste stagioni e gli auguro le migliori fortune per le sue prossime sfide”.

(fonte: asroma.com)