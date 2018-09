Roma news, Di Francesco ha le ore contate: spunta il nome inatteso

Roma e Di Francesco sempre più lontani

La Roma non riesce ad invertire il trend negativo e porta a casa l’ennesimo risultato negativo. Il 2-0 del Bologna ha mandato su tutte le furie il presidente James Pallotta che, alla fine triplice fischio, si è detto ” disgustato”. Il tecnico ex Sassuolo ha affrontato i problemi più evidenti, accusando i giocatori di non remare nella stessa ed unica direzione. A questo punto, si attenderà il Frosinone e la partita contro la Lazio, per confermare quello che è un addio quasi certo.

La squadra ha bisogno di una scossa che solo un cambio tecnico può garantire. I nomi sono i soliti noti ma nelle ultime ore sul taccuino dei dirigenti giallorossi è spuntata una novità. Si tratta dell’ex Fiorentina Paulo Sosa, molto vicino Franco Baldini. L’ex calciatore della Juventus sta trattando la rescissione con il Tjanjin e ritornerebbe volentieri in Italia. A far concorrenza sono presenti anche profili come Claudio Ranieri ( considerato come traghettatore e conoscitore della piazza capitolina), Laurent Blanc e addirittura Vincenzo Montella. I tifosi invocano Antonio Conte anche se ingaggiarlo non è affatto semplice per i vincoli contrattuali con il Chelsea.