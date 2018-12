Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, l’ex giocatore giallorosso non le manda a dire e attacca il Var

E’ un Francesco Totti senza freni nel dopo partita. Intervistato da Sky Sport, l’ex numero dieci giallorosso ha attaccato il Var.

Sul banco degli imputati il rigore negato alla Roma nel primo tempo, per fallo di D’Ambrosio su Zaniolo sul risultato di 0-0.

“Rigore Zaniolo? Non c’è niente da vedere, hanno già visto tutto. Mi chiedo come fanno quelli del Var a non vedere un simile. E’ una vergogna”, questo l’attacco di Totti.