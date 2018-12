Roma Inter | Spalletti scioglie il dubbio a centrocampo. Ecco il prescelto

Roma Inter | Sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione?

Roma Inter | Manca davvero poco all’inizio della super sfida tra giallorossi e nerazzurri, ed il tecnico Luciano Spalletti non ha ancora sciolto tutti i dubbi inerenti alla formazione da mandare in campo. In difesa le scelte sono praticamente obbligate, dal momento che l’infortunio di Vrsaljko e la forma non ottimale di De Vrij limitano le opzioni a disposizione.

A centrocampo invece ad essere sicuri del posto dovrebbero essere Vecino e Brozovic. Il terzo giocatore a comporre la linea mediana potrebbe essere Borja Valero, Joao Mario o Gagliardini. Stando alle ultime indiscrezioni rivelate da Sky Sport 24 dovrebbe essere proprio quest’ultimo a scendere in campo.

Spalletti sembra quindi essere orientato a puntare sull’ex mediano dell’Atalanta.In attacco invece Icardi sembra essere in pole per un posto da titolare. Ai suoi due fianchi il dubbio riguarda Perisic. Il croato potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare il posto a Keita Balde. Un’altra opzione che sta tentando il tecnico toscano prevede invece di spostare lo stesso Perisic a destra, Keita a sinistra.

In questo modo in panchina finirebbe Matteo Politano. Non sembra invece molto plausibile al momento la possibilità di vedere Lautaro Martinez dal primo minuto.