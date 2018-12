Roma Inter | Spalletti dovrà fare i conti con un’insidia particolare

Roma Inter | Per Spalletti la gara di domani presenta un’insidia particolare

Roma Inter di domani sera sarà anche l’occasione di una sfida nella sfida tra i due allenatori, Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco. Come riportato dal Corriere della Sera tra i due non corre esattamente buon sangue. L’origine del diverbio risale al 2005, quando l’attuale allenatore dell’inter era seduto sulla panchina della Roma. Il collega che domani sarà avversario invece svolgeva il ruolo di team manager.

Di Francesco, stando a quanto riportato dal quotidiano sopra citato, si sarebbe proposto alla società romanista come successore proprio di Spalletti. Tra i due ci sarebbe quindi astio, e al momento le sfide sul campo giocano a favore del tecnico nerazzurro, imbattuto contro l’ex Sassuolo.

Pericolo doppio

Domani quindi per l’Inter non sarà una gara facile, e per diversi motivi. Tra questi bisogna senz’altro menzionare quindi il dente avvelenato del tecnico giallorosso, ma anche un altro aspetto. La Roma infatti non naviga in acque tranquille. Viene dalla sconfitta casalinga contro il Real Madrid, ed anche in campionato è molto indietro in classifica nei confronti delle altre pretendenti per l’accesso alla Champion League.

Il destino di Di Francesco è stato spesso considerato in bilico. E una mancata vittoria nel match di domani non farebbe altro che aggravare la sua posizione. Ragione per la quale è lecito aspettarsi che l’allenatore, nonostante le mote assenze, si giocherà il tutto per tutto.