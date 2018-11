Roma – Inter: le ultime novità e le probabili formazioni

La partita di domenica tra Roma e Inter si fa sempre più vicina ed è tempo di fare i conti con le situazioni delle due squadre.

L’Inter arriva all’Olimpico al terzo posto in classifica, a un solo punto di distanza dal Napoli, e scenderà in campo con la voglia di rivincita dopo la sconfitta a Wembley contro il Tottenham. La Roma, dal canto suo, non sta trascorrendo un ottimo momento, con una posizione in classifica insoddisfacente, e voci che vogliono il possibile esonero di Di Francesco qualora dovesse perdere con i neroazzurri.

La Roma deve fare i conti anche con i numerosi infortuni: domenica saranno out Dzeko, El Shaarawy e De Rossi. Al centrocampo dovrebbe esserci Zaniolo, anche se in ballottaggio con il recuperato Pastore. Out anche Pellegrini, mentre in avanti ci sarà Schick, supportato da Under, Kluivert e, appunto, uno tra Zaniolo e Pastore.

Spalletti dovrà fare a meno dell’infortunato Nainggolan, che sarà sostituito da Joao Mario. In condizioni precarie anche De Vrij, per il quale potrebbe entrare Miranda. Rispetto alla gara scorsa contro il Frosinone, torneranno in avanti Icardi e Perisic.

Le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.