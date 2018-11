Roma-Inter, i precedenti: solo due vittorie negli ultimi 10 anni ma Spalletti…

Roma-Inter, i precedenti: su 86 gare all’Olimpico i giallorossi hanno vinto 36 volte contro le 27 dei nerazzurri.

Cresce l’attesa per il posticipo di domenica sera tra Roma e Inter in programma all’Olimpico, gara valida per la quattordicesima giornata di serie A. I giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive contro Udinese e Real Madrid. I nerazzurri, invece, dopo la bella vittoria contro il Frosinone si sono arresi al Tottenham per 1-0 complicandosi la vita per la qualificazione agli ottavi di Champions. Spalletti vuole riscattarsi proprio contro la sua ex squadra.

I precedenti tra Roma e Inter all’Olimpico sono 86: i giallorossi hanno collezionato 36 vittorie, 23 pareggi e 27 sconfitte, segnando 135 gol e subendone 115. Spalletti, nella passata stagione, è riuscito a battere la sua ex squadra con un sonoro 3-1, mentre Di Francesco è riuscito a battere i nerazzurri nel 2016 per 2-1. I nerazzurri dal 2008 a oggi hanno vinto solo due volte contro i giallorossi all’Olimpico. Un bottino non proprio felice per i nerazzurri che sono chiamati a vincere per non perdere il treno della vetta.