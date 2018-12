Roma Inter: dopo Dzeko, Di Francesco rischiare di perdere anche lui

In vista di Roma Inter in programma questa sera, il tecnico capitolino Eusebio Di Francesco rischia di perdere un altro attaccante. Si tratta del veloce esterno destro Cengiz Under. Come riportato stamani dal Corriere dello Sport, infatti, il classe ’97 rischia anch’egli di saltare la sfida con i meneghini mettendo in emergenza il tecnico giallorosso. Il tutto sarebbe stato causato da un piccolo risentimento muscolare.

Il quotidiano romano, poi, fa notare che l’assenza di Under può non essere l’unica. La Roma, infatti, dovrà fare a meno anche di Edin Dzeko, perno dell’attacco, e Stephan El Shaarawy. Per quanto concerne le presenze di Perotti, Pastore e Pellegrini, invece, il Corriere dello Sport scrive di un cauto ottimismo in casa giallorossa, ma in ogni caso i tre saranno inizialmente in panchina.

Roma Inter, anche i nerazzurri alle prese con alcune assenze

Come insegnano i precedenti all’Olimpico, le trasferte romane per l’Inter non sono mai semplici, specie se nella capitale ci si presenta orfani di alcune pedine fondamentali. Oltre a Vrsaljko e Dalbert, infatti, Spalletti dovrà quasi certamente fare a meno di Radja Nainggolan. Il Ninja, uscito malconcio dalla sfida contro il Tottenham, non farà parte degli 11 che sfideranno la squadra che lo ha consacrato. Al suo posto, dovrebbe rivedersi Joao Mario.