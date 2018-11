Roma Inter, conferenza stampa Spalletti: quando e dove vederla

Roma Inter, domenica sera il big match della 14esima giornata, ecco quando ci sarà la conferenza stampa del tecnico nerazzurro

Roma Inter, dopo i passi falsi in Champions League, domenica sera allo stadio ‘Olimpico’ si sfideranno Roma e Inter. Un match molto delicato per i giallorossi, all’inseguimento della zona Champions, dopo la caduta di Udine nell’ultimo turno di campionato. Per i nerazzurri, la grande occasione di staccare una rivale, con la squadra di Spalletti che potrebbe andare a +12 in caso di vittoria.

In attesa del posticipo di domenica sera, nella giornata di domani il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa. Con una nota presente sul sito ufficiale del club nerazzurro, ecco l’ora e dove poter seguire live l’evento.

“Alle ore 12:00 di sabato 1 dicembre presso il Centro Sportivo Suning si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Roma-Inter, gara valida per la 14^ giornata di Serie A TIM. L’ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 11:45 e non sarà permesso l’accesso ai fotografi. La conferenza sarà trasmessa sul canale Youtube del Club, aggiornamenti live sul profilo Twitter ufficiale @inter.”, questo il comunicato del club nerazzurro.

L’Inter arriva al big match dal successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Frosinone. Un netto 3-0 per i nerazzurri, con le prime reti di Keita Baldé (doppietta per l’ex Monaco) e il sigillo di Lautaro Martinez. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, l’Inter vuole continuare la sua marcia vincente in campionato: 8 vittorie negli ultimi 9 match giocati.