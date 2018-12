Roma-Inter, Burdisso cala il pronostico: “Difficile ma dico…”

Roma-Inter, Burdisso azzarda il pronostico

Roma-Inter, Burdisso. Cresce l’attesa per il big-match Roma-Inter, in programma domenica sera all’Olimpico. Una gara molto sentita sia in casa Roma che in casa Inter. Di Francesco ha bisogno di una vittoria dopo le due sconfitte con Udinese e Real Madrid, nonostante il passaggio agli ottavi di Champions. Una nuova sconfitta potrebbe costargli la panchina, mentre Spalletti deve riscattare la sconfitta col Tottenham.

La Roma non avrà a disposizione alcuni titolari come De Rossi, Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini mentre l’Inter molto probabilmente non potrà contare su Dalbert e Nainggolan. La sfida tra i giallorossi e i nerazzurri è molto sentita anche dagli ex giocatori che hanno militato nelle due squadre e non. Tra questi c’è l’ex Burdisso che ha voluto pronosticare sulle nostre pagine il risultato.

“Gara difficile da pronosticare ma credo che finirà 1-1″, un pareggio quindi secondo l’ex difensore che farebbe più comodo ai giallorossi che ai nerazzurri.