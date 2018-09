Roma, i tifosi sono imbufaliti: non si esclude un doppio addio

Roma: i primi dissidi

La Roma non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Quattro punti dopo tre partite. Un cambio generazionale caratterizzato da cessioni illustri, condotto dal d.s Monchi, che qualche settimana fa ha ceduto anche Kevin Strootman. I tifosi giallo-rossi sono adirati per il comportamento del direttore sportivo spagnolo.

Come ha riportato ieri Francesca Barra, ospite di Tiki Taka:

” I tifosi della Roma sono delusi dopo aver visto tutte queste cessioni e non ci sono stati comportamenti coerenti con le frasi dette da parte della società”.

Qualche mese prima lo stesso Monchi cercava di tranquillizzare gli animi con questa frase:

” La Roma non è un supermercato”

Addio?

Dopo la sconfitta contro il Milan, sul banco degli imputati è finito il tecnico Eusebio DI Francesco, responsabile di aver proposto una formazione insensata con un 3-4-3 anomalo. Le cessioni ci sono state ma anche gli acquisti sono arrivati. Probabilmente, i nuovi non hanno compensato il vuoto lasciato da profili come Alisson, Strootman, Nainggolan.

Gente che in campo e fuori dimostra sempre di avere un certo spessore. Per questo motivo se la squadra capitolina non dovesse concretizzare risultati in questa stagione, il d.s Monchi sarebbe pronto a lasciare. Alla finestra compaiono già Barcellona e Manchester United subito interessate ad ingaggiare l’ex Siviglia.

L’approccio in Champions sarà determinante, infatti, per James Pallotta nessuno può dormire sonni tranquilli.