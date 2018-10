Roma Cska Mosca, scontri tra tifosi e crolla una scala mobile: 20 feriti

Roma Cska Mosca, tanta tensione nella capitale, crolla una scala mobile nella metropolitana, un tifoso rischia l’amputazione della gamba

Roma Cska Mosca, la situazione nella capitale non è delle migliori. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, intorno alla zona dello stadio ci sono stati degli scontri tra le due tifoserie. La polizia è al lavoro per tenere a distanza i tifosi delle due squadre.

Un grave incidente è avvenuto presso la fermata ‘Repubblica’ della metropolitana. Coinvolti un gruppo di tifosi del Cska, con il crollo di una scala mobile. Venti tifosi russi feriti, cinque in codice rosso. Uno di loro rischia l’amputazione di una gamba.