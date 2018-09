Roberto Mancini sull’Inter: il commento al campionato che divide

Roberto Mancini a tutta Inter. Il ct dell’Italia commenta la resurrezione della squadra di Spalletti.

L’Inter è risorta. Apparentemente. Ciò che ha sentenziato l’ultima giornata di campionato appena disputata. Un pensiero ricorrente tra la tifoseria e gli addetti ai lavori, ripreso a grandi lettere da un grande ex nerazzurro: Roberto Mancini.

La sentenza di Roberto Mancini il ct: “L’Inter farà un grande campionato”.

Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini, intervistato ai microfoni di Rai Sport, ha commentato in questi termini le prime tre giornate di campionato della sua ex Inter: “L’Inter farà un grande campionato. Se cambi tanto, è normale avere delle difficoltà. Col Bologna non era una partita facile. Ci sta avere un po’ di fatica all’inizio se non sei la Juve. Anche il Napoli è in affanno e si è visto e l’Inter può anche inserirsi nella lotta per fare un grande campionato”. Parola di Mancio.