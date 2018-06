(RMCSport) Branca: ” Spalletti ora va sul sicuro con il Ninja ”

Marco Branca: ” Spalletti va sul sicuro con il Ninja in rosa ”

Branca: “Con Nainggolan Spalletti va sul sicuro. Meret? Valutazione eccessiva” Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter del triplete, interviene a RMC Sport durante “Maracanà”.

Queste le sue parole:

Roma-Pastore, Nainggolan-Inter e Juventus-Cancelo. Chi ha fatto il colpo?

“Sicuramente sono acquisti funzionali al gioco delle rispettive squadre. Aspetterei un po’ per dare delle valutazioni”

Su Cancelo alla Juventus

“Oggi diventa sempre più importante avere dei terzini con i piedi buoni e che sappiano impostare l’azione per far iniziare il gioco. Come io nella mia Inter ho avuto Maicon”.

Capitolo Nainggolan

Quanto Nainggolan avvicina l’Inter alla Juve?

“Ha caratteristiche diverse da tutti i centrocampisti dell’Inter. Poi ha coraggio e determinazione quando gioca e questo può dare la scossa alla squadra. Va sul sicuro Spalletti con il suo acquisto”.

C’è stato un momento in cui è stato vicino a diventare il direttore sportivo della Roma?

“Molto vicino no, ma un avvicinamento da parte dell’entourage della Roma c’è stato diversi anni fa”.

Su Coutinho

“E’ capitato nel peggior momento storico dell’Inter. Sia come allenatori che come situazione societaria. Lui ha giocato abbastanza con Benitez e quasi mai con Leonardo”.

Meret vale 20-30 milioni?

“Io credo sia una valutazione eccessiva. Considerando le partite e l’esperienza del calciatore è troppo. “