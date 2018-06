(RMC Sport Mundial) Da Galante a Ventura, i tifosi dell’Inter possono segnare

Fabio Galante e Giampiero Ventura commentano la nuova Inter da sogno

Intervenuti a RMC Sport Mundial Fabio Galante e Giampiero Ventura commentano il mondiale, la nuova Inter che sta diventando sempre più un sogno per i tifosi nerazzurri.

Fabio Galante, ex giocatore anche dell’Inter oggi direttore sportivo: “L’Argentina ha incontrato tante difficoltà ma con questo passaggio del turno inizia un altro torneo perché il Mondiale è così. L’Argentina è stata davvero brava”.

L’Intervento di Galante

I tifosi dell’Inter possono sognare adesso?

“L’Inter si è mossa davvero molto bene sino ad ora. Ha preso due giocatori a zero come De Vrij e Asamoah mentre Nainggolan è la ciliegina sulla torta del mercato dell’Inter. Faccio i complimenti a tutti perché i nerazzurri si stanno muovendo davvero molto bene. Questi acquisti portano tanto anche a livello fisico”.

Come valuti invece questo mercato del Torino?

“Si stanno muovendo bene anche loro. Il mercato è ancora molto lungo e il Torino farà una squadra per arrivare in zona Europa League”.

Giampiero Ventura tra futuro, Inter e Mercato

Giampiero Ventura, ex ct dell’Italia, a RMC Sport Mundial a margine del premio Pallone di Marmo: “I risultati rimangono, sia quelli positivi che quelli negativi. Questo premio mi gratifica molto, specie per la motivazione perché vuol dire che trentacinque anni di calcio non sono stati cancellati da due mesi. Sono molto felice di essere qui”.

E’ pronto a tornare in panchina?

“Ho una voglia immensa perché in un mondo di parole l’unico modo per rispondere è sul campo. Ho grande voglia ma in questa situazione non mi posso permettere di sbagliare e devo stare attento. Per la prima volta dopo tantissimi anni non programmo un ritiro”.

Ancelotti al Napoli la incuriosice?

“Sì molto perché Carlo è reduce da grandi risultati. E’ una scommessa per lui anche perché a Napoli le aspettative sono molte specie dopo l’anno scorso. Lo aspetta un compito difficile ma anche stimolante, alla fine di questa stagione ci potrebbero essere finalmente delle sorprese”.

La Juventus si è già mossa bene...

“Abbiamo il diritto e il dovere di considerare la Juve la favorita ma in un campionato ci possono essere grandi sorprese come l’Inter, il Napoli o la Roma che credo abbia grandi ambizioni. Credo ci aspetti un campionato molto affascinante”.

L’Inter può contare su rinforzi di grande spessore?

“Sì soprattutto sono giocatori voluti da Spalletti e vuol dire che sa cosa possono dare questi giocatori all’Inter. I nerazzurri sono una pretendente”.

Può essere questo l’anno di Chiesa?

“Spero non sia solo l’anno di Chiesa ma anche di tanti altri perché ci sono tanti giovani molto interessanti. Se la Fiorentina va in Europa Chiesa farà ancora più esperienza e tutto ciò che può portare beneficio a questi giovani è ben accetto”.