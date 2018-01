(RMC) Ausilio analizza il periodo no: “Siamo in difficoltà, ma…”

Ausilio parla a Radio Monte Carlo

Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, analizza il momento dell’Inter ai microfoni di RMC Sport. Ecco un breve estratto della sua intervista completa che uscirà alle 13 nel corso del programma Maracanà: «Stiamo attraversando un periodo difficile, un calo soprattutto nei risultati. Siamo però in linea con gli obiettivi di inizio anno». Queste le parole del DS nerazzurro. E come dargli torto. Qualcosa però va fatto, e alla svelta.

Inter ancora in corsa

Ausilio ha ragione: nonostante i passi falsi, l’Inter è ancora in piena corsa per la Champions League. La squadra allenata da Luciano Spalletti è, infatti, quarta in classifica a soli due punti dalla Lazio, terza. Addirittura ieri, grazie alla Sampdoria che si è imposta all’Olimpico, ha allungato di un punto sulla Roma, portando il vantaggio a tre punti. La doppia sconfitta delle romane sicuramente aumenta i rimpianti per il risultato di ieri, ma rassicura i nerazzurri sul fatto che anche loro sono “umane”. L’Inter però non può cullarsi sulle debolezze altrui, deve tornare a vincere al più presto. I prossimi quattro impegni non sono tra quelli definiti “proibitivi”, per questo bisogna tornare a vincere già sabato sera contro il Crotone al Meazza e infilare magari alcune vittore consecutive, per riprendere il cammino che si è maledettamente interrotto dopo la sconfitta contro l’Udinese.