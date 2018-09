Risultati Serie A | La Roma cade a Bologna, bene la Lazio

Risultati Serie A | Passo falso della Roma a Bologna, la lazio vince e convince

Risultati Serie A | Si sono appena concluse le gare pomeridiane della quinta giornata di serie A. Alle ore 15 sono scese in campo solamente sei squadre. E’ stata la volta di Bologna-Roma, Lazio-Genoa e Chievo-Udinese. Le gare di ieri hanno visto il Sassuolo imporsi sull’Empoli per 3 a 1, il Parma 2 a 0 sul Cagliari e la Fiorentina 3 a 0 sulla Spal, oltre ovviamente al match tra Sampdoria ed Inter. Alle 12 e 30 il Napoli ha conquistato un’importante vittoria per 3 a 1 contro il Torino.

Nelle gare pomeridiane invece passo falso della Roma, che ha Bologna è caduta per 2 a 0. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco non è riuscita a brillare, e gli uomini di Inzaghi ne hanno approfittato portando a casa i tre punti. Risultato opposto per l’altra squadra capitolina, che grazie al cambio di modulo realizzato da Simone Inzaghi (che ha schierato le 2 punte) si è imposta per 4 a 1 sul Genoa. Per la Lazio una gara convincente e vinta meritatamente, dopo non aver rischiato praticamente mai sulle offensive della squadra ospite.

Nella terza gara l’Udinese ha espugnato il campo del Chievo portando a casa i tre punti. Alle 18 il Milan affronterà l’Atalanta, prima del posticipo tra Frosinone e Juventus.