Rinnovo Icardi, il vicepresidente Zanetti si espone: le parole

Rinnovo Icardi – In esclusiva per Sky Sport, Javier Zanetti ha parlato del prolungamento del contratto del capitano nerazzurro.“Mauro è molto contento all’Inter e noi siamo contenti di lui. Arriverà il momento più opportuno, tutti stiamo aspettando. Lui per noi è importante in campo e fuori, è il nostro capitano ed il nostro referente”.

Queste le parole del vicepresidente del club di Corso Vittorio Emanuele. Blindare Maurito, è senza dubbio una delle priorità assolute di una società che su di lui ci sta costruendo il futuro. La volontà di prolungare tale matrimonio c’è da entrambe le parti, ma il tweet della moglie e agente di Icardi Wanda Nara di qualche giorno fa ha indispettito l’Inter. “Sono le 00:30 e io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo”. Un post non gradito perchè, sulla base della richiesta fatta proprio da Wanda Nara (pari ad almeno 6 milioni netti a stagione), i nerazzurri non sono attualmente disposti a negoziare. Una situazione ingarbugliata che però potrebbe sbrogliarsi già nei primi giorni del 2019.

Zanetti: “Europa League? Vogliamo arrivare in fondo”

La mancata vittoria contro il PSV Eindhoven, ha inevitabilmente spedito i meneghini in Europa League. Su tale competizione, senza mezzi termini lo storico n°4 nerazzurro ha dichiarato: “Puntiamo a fare un’Europa League da protagonisti, vogliamo arrivare in fondo e l‘Inter ha le possibilità per farlo”.