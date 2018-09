Rinnovo Icardi, i dialoghi vanno avanti senza fretta: Wanda chiede…

L’Inter propone a Icardi un prolungamento fino al 2023

Secondo quanto riporta stamane La Gazzetta dello Sport, per il rinnovo tra “Mauro Icardi e l’Inter non ci sono scadenze nell’immediato, anche se gli incontri tra corso Vittorio Emanuele e l’entourage dell’argentino (con la moglie-agente Wanda in testa) vanno avanti.

La strada per il rinnovo di contratto tra Mauro Icardi e l’Inter, inizialmente sembrava una priorità dopo la fine dello scorso campionato ma ad oggi la questione va avanti senza fretta.

Icardi attualmente guadagna 4,5 milioni di fisso all’anno e ha un contratto sino al 2021: la società offre un ingaggio tra i 5 e i 6 milioni e l’allungamento sino al 2023. Sul tavolo delle ultime consultazioni ci sono soprattutto i ricchi bonus: gli agenti di Icardi puntano molto in alto mentre l’Inter vorrebbe fare in modo che solo stagioni straordinarie possano giustificare un aumento dello stipendio”.

Fonte: GDS

Icardi, nella notte panchina con la Nazionale

L’Argentina ha superato con un netto 3-0 il Guatemala. Risultato già acquisito nel primo tempo con i gol di Gonzalo Martinez, Lo Celso e Simeone.

Come preannunciato dal ct Lionel Scaloni, Mauro Icardi è rimasto precauzionalmente in panchina e dovrebbe giocare contro la Colombia. Tribuna, invece, per Lautaro Martinez, che ora farà ritorno a Milano.