Rinnovo Icardi, il giornalista spaventa: “O prendono o lasciano”

Rinnovo Icardi – In esclusiva per le frequenze di Radio 24, il famoso giornalista Luca Marchetti ha parlato del capitano nerazzurro. Come ormai noto a tutti, il bomber argentino è in attesa che l’Inter gli faccia pervenire un’offerta ufficiale per prolungare il proprio matrimonio con il club di Corso Vittorio Emanuele. La volontà di allungare tale rapporto c’è da entrambe le parti, ma al momento tra domanda e offerta c’è ancora un po’ di distanza.

L’entourage del giocatore, capitanato dalla moglie e agente dell’argentino Wanda Nara, chiede circa 6 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus. Una richiesta giudicata dall’Inter, almeno per il momento, poco negoziabile. L’auspicio però, è che si giunga ad un accordo già nei primi giorni del 2019 in modo tale da permettere a Maurito di segnare ancora con la maglia che ama.

Rinnovo Icardi, parla Marchetti

Ad affrontare tale tematica, ci ha pensato anche il noto giornalista dichiarando: “Credo che se l’Inter ha fissato una certa cifra come destinabile al rinnovo, Mauro e Wanda Nara o prendono o lasciano. I nerazzurri non hanno fretta di chiudere l’accordo con Icardi, il cui contratto scade tra 30 mesi. Però gli viene riconosciuto il diritto di adeguamento vista la sua importanza. Inoltre Icardi ha una clausola rescissoria, ma non è stata pagata da nessuno”. Parole sicuramente decise che in un certo senso terrorizzano i tifosi nerazzurri. Il sol pensiero di dover rinunciare al proprio capitano, farebbe accapponare la pelle a chiunque.