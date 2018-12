Rinnovo Icardi, il giornalista non le manda a dire a Wanda Nara: le parole

Rinnovo Icardi – Intervistato da Tuttosport, il famoso giornalista Tony Damascelli ha mandato una bordata a Wanda Nara. La moglie e agente del capitano interista, in questi giorni è stata presa di mira per le recenti dichiarazioni fatte a Tiki Taka. La soubrette argentina infatti, ospite fissa della trasmissione condotta da Pierluigi Pardo, aveva dichiarato che in estate l’Inter è stata vicinissima dal cedere suo marito alla Juventus.

A smentire tali dichiarazioni, ci ha pensato prontamente il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Al club meneghino, certe uscite dell’agente che cura gli interessi della propria punta di diamante, non fanno sicuramente piacere. A bacchettare Wanda Nara inoltre, ci ha pensato proprio Damascelli sulle colonne del quotidiano sportivo torinese.

Rinnovo Icardi, Damascelli: “Lui non è un caso, ma sua moglie”

“Mauro Icardi non è un caso. Semmai lo è la di lui moglie. Mauro Icardi è un professionista che sa e fa quello che deve fare un attaccante, ha realizzato 120 gol in 201 presenze, non ha mai dato segni di insofferenza al club, mai avuto un comportamento scorretto fuori dal terreno di gioco”. Parole sicuramente decise ma che testimoniano quanto determinati atteggiamenti di Wanda Nara non siano graditi all’esterno. Se determinate parole possono infastidire persone anche estranee al mondo nerazzurro, non osiamo immaginare come la dirigenza valuti il tutto. Ciò che è sicuro, è che l’Inter deve sbrigarsi a risolvere la grana rinnovo.