(Inter News) Firmato il rinnovo, nessuna sirena meglio dell’Inter

Inter News: un rinnovo fondamentale per la nuova stagione della Primavera

(Inter News) Nello mercato terminato poche settimane fa, Ausilio ed il suo staff sono riusciti a rispettare gli obblighi imposti dal FFP senza dover cedere nessuno dei big. Tutto grazie alla sapiente gestione delle uscite di diversi giovani della Primavera della Primavera di Stefano Vecchi, reduci dalla doppietta nel campionato di categoria. Sacrifici necessari per completare la rosa di Spalletti attesa dal ritorno in Champions League dopo sei anni di assenza.

Qualche sacrificio è stato oltremodo doloroso, quello di Nicolò Zaniolo ad esempio, un talento destinato a far parlare di sé nei prossimi tempi. Ma senza la partenza di Zaniolo Nainggolan sarebbe restato a Roma o avrebbe preso altre destinazioni. Logico dunque dispiacersi per l’arrivederci ai ragazzi di Vecchi ma “primum vivere”.

Chi non ha lasciato la Primavera adesso si ritrova ai nastri di partenza di una nuova esperienza con il nuovo mister Madonna. Ricostruzione e aspettative cammineranno di pari passo nel progetto della cantera nerazzurra.

Gavioli resta

Uno dei punti forti della nuova Primavera è Lorenzo Gavioli, esterno classe 2000 che è reduce da una stagione di altissimo livello. Come informa il sito di Alfredo Pedullà, Gavioli oggi ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà all’Inter fino al 2021. Anche per lui erano arrivate numerose richieste in sede di mercato ma la dirigenza ha respinto ogni offerta al mittente, ritenendolo uno degli elementi fondamentali su cui impostare la nuova stagione.

