La Repubblica | Altra stoccata a Gagliardini: “Cosa si aspettava Mancini…”

Da La Repubblica arriva un’altra stoccata al centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini

Roberto Gagliardini è finito, dopo la gara di ieri, in un autentico vortice di critiche da parte della stampa e degli opinionisti vari. La nazionale vista ieri non sembra aver convinto appieno, e tra i peggiori in campo spicca senza dubbio il centrocampista dell’Inter. Ad unirsi al coro c’è anche La Repubblica, che si è espressa così nei confronti della squadra guidata da Mancini.

Le parole de La Repubblica

“Mettiamola così: Brzeczek può essere più soddisfatto di Mancini. La sua Polonia ha mostrato un calcio più solido ed efficace, almeno finché il fiato l’ha sorretta. Il pareggio dell’Italia, è arrivato a un quarto d’ora dalla fine su un calcio di rigore che probabilmente esisteva solo per l’arbitro. Sappiamo che portare parzialmente a casa un buon risultato quando si merita di perdere, ebbene sì, fa morale. E lunedì in Portogallo anche un morale più alto servirà, così come servirebbe un gioco che a Bologna non s’è visto, né era così scontato vederlo.

La verità è che, cambiando qualche pedina, siamo rimasti esattamente dove eravamo, ossia vicini allo zero. Questa squadra non è più forte di quella che non riuscì a battere la Svezia. Ha bisogno di tempo, ma ha troppi giocatori che vanno in difficoltà da soli e mandano in difficoltà il gruppo. Mi piacerebbe sapere cosa s’aspettasse Mancini da un centrocampo formato da Gagliardini, Jorginho e Pellegrini. Che nell’intervallo ha pagato per tutto il reparto, ma sostituirli tutti per manifesta inferiorità non sarebbe stato un errore.