Shock dalla Spagna: Real Madrid, l’offerta sarebbe spaventosa, oltre ogni record

Real Madrid: offerta da record per Neymar

(Calciomercato Real Madrid) La tv pubblica spagnola,TVE, ha svelato che i Campioni d’Europa avrebbero presentato un’offerta pazzesca al PSG per Neymar. I blancos di Florentino Perez avrebbero messo sul piatto l’enormità di 310 milioni di euro.

Una somma che fa impallidire i 222 milioni spedi dal club transalpino lo scorso anno per acquistare il talento brasiliano dal Barcellona.

Ed altrettanto incredibile sarebbe ovviamente il contratto offerto al giocatore: legame di 7 anni a 45 milioni per anno. La TV spagnola ha informato che il PSG non avrebbe ancora dato alcuna risposta.

La smentita dei blancos

Ma le sorprese nella serata spagnola non si fermano qui. Poco dopo il club madrileno ha emesso un comunicato ufficiale per smentire la voce di TVE.

“La notizia è assolutamente falsa, il Real Madrid non ha fatto alcuna offerta né al Psg né al giocatore. Il Real Madrid, anzi, si sorprende che la tv pubblica spagnola abbia potuto pubblicare una informazione così totalmente falsa senza mettersi in contatto con nessuna delle parti in causa, che avrebbero potuto smentire facilmente la supposta notizia”.

Il comunicato sembra chiudere ogni ipotesi ma non ci sarebbe da meravigliarsi se, a mondiale finito, il fuoco divampasse nuovamente. La situazione del Real Madrid con la sua stella Cristiano Ronaldo sembra ogni giorno di più incerta e Neymar sarebbe il degno sostituto della stella portoghese. Sia per le caratteristiche tecniche, sia per le sensazioni che il suo talento riesce a indurre nell’immaginario dei tifosi. E come non pensare alla tentazione madridista di rifilare ad un altro, sottile, dispettuccio al Barcellona?

Fonti:TVE, Realmadrid.com

(Calciomercato Real Madrid)