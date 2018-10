Real Madrid news | Sky, Conte ha preso la sua decisione

Real Madrid news, la decisione di Conte

Real Madrid news – Sembrava tutto pronto ed apparecchiato per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico ex Chelsea si è ritirato dalla corsa. Dopo l’esonero di Lopetegui, a seguito della sconfitta per 1 a 5 contro il Barcellona, la panchina è stata assegnata a Santiago Solari, ex blancos e nerazzurro.

Il tweet di Sky Sport

BREAKING: Sky Sports News understands Antonio Conte has ruled himself out of running for @realmadrid manager’s job. #SSN pic.twitter.com/t1P0ubuMzq — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 31, 2018

“Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport News, Antonio conte si è tolto dalla corsa per diventare allenatore del Real”.

Fonte: Sky Sport