(Mercato Real) Veto pesantissimo su Conte

(Mercato Real) Sul sito di As un editoriale di Alfredo Relano prende in esame il delicato momento dei Blancos. Dopo il licenziamento di Lopetegui si apre una fase di grande incertezza per la guida tecnica degli uomini di Florentino Perez. Le perdite di Zidane e di Cristiano Ronaldo stanno lasciando il segno all’interno di un gruppo che, complice anche l’età media, sembra aver perso la strada del successo.

Poche certezze, dice Relano ma una di sicuro c’è: il no ad Antonio Conte. Analizzando il comunicato del Real Madrid, il giornalista spagnolo evidenzia che “Su Conte, non una parola nella dichiarazione. Non c’è da stupirsi, dopo le parole esplicite di Sergio Ramos che dice che il rispetto si conquista, non si impone.

Ha ricordato di aver vinto la Champions con allenatori di tono cordiale, non con sergenti in giacche di metallo. Un chiaro avvertimento a Florentino, che da giorni racconta ai suoi collaboratori che ciò di cui c’è bisogno è una mano forte. Conte ce l’ha. Soddisferebbe la spinta autoritaria di Florentino…Ma Sergio Ramos ha toccato il punto cruciale. Alla fine sarà Solari…

No all’uomo solo al comando

Una volta ancora dunque i maggiorenti dello spogliatoio madridista fanno sentire la loro voce sulle scelte tecniche più importanti. D’altronde il prestigio di gente come Sergio Ramos è innegabile ed è altrettanto evidente che Florentino abbia tutto l’interesse a condividere con lo spogliatoio una scelta così delicata.

Antonio Conte non è uomo da mezze misure. L’ex CT della nazionale azzurra ha costruito la sua carriera in panchina sul principio dell’autorità del coach, mentre le parole del capitano del Real fanno capire chiaramente che la logica dell’uomo solo al comando non si addice al gruppo madridista.

Fonte AS